Хотів вбити Байдена, Обаму та Цукерберга: у США затримали озброєного чоловіка

Поліція США затримала озброєного чоловіка, який планував масове вбивство відомих американців. Зловмисника вже відправили за ґрати.

Хотів вбити "злих" людей

Важко озброєного чоловіка заарештували у штаті Айова. Зловмисником виявився 25-річний працівник продуктового магазину Куачуа Брілліон Сюн з Каліфорнії.

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Сюна затримали в окрузі Кас. В його автомобілі Mercedes знайшли гвинтівку AR-15, боєприпаси, бронежилети та аптечки.

Агент секретної служби Джастін Ларсон розповів, що нападник виїхав з дому ще 18 грудня.

Він їхав прямо до Білого дому, щоб вбити людей, які перебувають при владі,

– зазначив Ларсон.

Правоохоронці з'ясували це, коли перевірили мобільний телефон Сюна. Адже той користувався програмою з картами та встановив місце призначення – Білий дім. Крім того, нападник показав слідчим креслення території Білого дому, зокрема й так зване "слабке місце", яке він встановив, коли готувався до нападу.

Зловмисник зазначив, що у разі звільнення з-під варти він негайно відновить свій план та відправиться у Вашингтон.

Нападник планував померти "під час боротьби зі злими демонами"

Мешканець Каліфорнії сказав слідчим, що серед "злих людей, яких він мав намір вбити", були:

президент США Джо Байден,

його головний медичний радник Ентоні Фаучі,

44-ий президент США Барак Обама,

співзасновник Facebook Марк Цукерберг.

Сюн заявив, що не має наміру повертатися до Каліфорнії, щоб побачити свою сім'ю. Він планував померти під час "боротьби зі злими демонами в Білому домі",

– додав Ларсон.

Нападник вже у в'язниці

Сюн перебуває у в'язниці округу Поттаваттамі в Каунсіл-Блаффс з 23 грудня. Його адвокат наразі не коментував затримання.

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