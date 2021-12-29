А от місцеві ЗМІ уточнили, що загиблий – кримінальний авторитет Назір Алієв, відомий як член банди "Лоти Гулі". Яккого, до слова, також застрелили – у 2020 у Туреччині.
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Стрілянина у клубі в Одесі: що розповіли у поліції
Про стрілянину у більярдному клубі на Посмітного поліція дізналася від адміністрації закладу. Наразі відомо, що:
- Зловмисник із пістолета стріляв у відвідувачів клубу.
- Йому вдалося поранити 2 людей.
- Одного доправили в лікарню, інший – помер.
Правоохоронці запевнили, що особу стрілка встановили, затримали його, а зброю вилучили.
Вбитий – відомий кримінальний авторитет, – ЗМІ
Далі слідство вивчатиме всі обставини інциденту. А от місцеві ЗМІ, як-от "Думская", пишуть більше:
- Мовляв, застрелений (у клубі "Арена") – Назір Алієв.
- Він є кримінальним авторитетом з оточення "Лоти Гулі".
- "Лота Гулі" або "Гулі Бакінський" – відомий злодій у законі Надір Саліфов.
- Його також застрелили – у 2020 році в Туреччині.
Джерело видання у прокуратурі вважає, що тут мовиться про переділ сфер впливу у кримінальному середовищі Одеси.
Вбивство авторитета в Одесі: фото НПУ та "Думская"
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