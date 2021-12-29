А от місцеві ЗМІ уточнили, що загиблий – кримінальний авторитет Назір Алієв, відомий як член банди "Лоти Гулі". Яккого, до слова, також застрелили – у 2020 у Туреччині.

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Стрілянина у клубі в Одесі: що розповіли у поліції

Про стрілянину у більярдному клубі на Посмітного поліція дізналася від адміністрації закладу. Наразі відомо, що:

Зловмисник із пістолета стріляв у відвідувачів клубу.

Йому вдалося поранити 2 людей.

Одного доправили в лікарню, інший – помер.

Правоохоронці запевнили, що особу стрілка встановили, затримали його, а зброю вилучили.

Вбитий – відомий кримінальний авторитет, – ЗМІ

Далі слідство вивчатиме всі обставини інциденту. А от місцеві ЗМІ, як-от "Думская", пишуть більше:

Мовляв, застрелений (у клубі "Арена") – Назір Алієв.

Він є кримінальним авторитетом з оточення "Лоти Гулі".

"Лота Гулі" або "Гулі Бакінський" – відомий злодій у законі Надір Саліфов.

Його також застрелили – у 2020 році в Туреччині.

Джерело видання у прокуратурі вважає, що тут мовиться про переділ сфер впливу у кримінальному середовищі Одеси.

Вбивство авторитета в Одесі: фото НПУ та "Думская"

Нагадаємо: Надіра Саліфова вбили пострілом у голову в ресторані в курортному турецькому місті Анталії. Правоохоронці кажуть, що Саліфов створив кримінальне угруповання "Лота Гулі", яке на півдні Україні викрадало людей та займалося рекетом.

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