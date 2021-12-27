Злочин стався ввечері 20 грудня у Києві. Чоловік піймав таксі та попросив довезти його до готелю. Водій та ще один чоловік, який також сидів в авто, погодилися.
Дорогою вони помітили, що у клієнта є з собою значна сума грошей – вирішили її привласнити. Як з'ясувало слідство:
Зловмисники спланували начебто необхідну зупинку.
Один із них пересів на заднє сидіння до рівнянина, а далі почав його бити кулаками та скляною пляшкою по голові.
Чоловік втратив свідомість. Зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку, банківські карти.
Побитого ж відвезли у Бучанський район за межі столиці й кинули у лісосмузі непритомним та зі звязаними руками й ногами.
Родина рівнянина повідомила поліцію про його зникнення. Пошуки спершу були безрезультатними, та потім зловмисники почали знімати гроші з карток вбитого у банкоматах. Так їх вдалося вирахувати та затримати.
Це виявилися 34-річний та 43-річний громадяни Киргизстану та Узбекистану.
Місце, де вони кинули людину помирати, підозрювані (а їм вже оголосили підозру у вбивстві) вказали.
Місцеві рівненські ЗМІ пишуть, що вбитий – Ярослав Сивий, директор санаторію "Червона калина" (разом із дядьком Миколою Сивим є його співзасновниками). Йому було всього 50.