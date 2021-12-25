Трагедія відбулась вночі 25 грудня. Попередньо відомо, що на вулиці Булгакова у Святошинському районі.

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У Києві вбили чоловіка посеред вулиці

Між кількома чоловіками сталася бійка. Внаслідок конфлікту один із чоловіків помер від ножового поранення на місці,

– мовиться у повідомленні.

Видання написало, що через деякий час поліція за орієнтуванням розшукала підозрюваних у вбивстві. Відомо, що затримали чоловіка та жінку.

На місці трагедії працювали слідчі, кінологи, патрульна поліція, медики. Усі обставини з'ясовують.

У Києві внаслідок конфлікту загинув чоловік / Фото "Информатор"

Коротко про останні трагічні інциденти

Ще у 2020 році в одному з закладів Києва 43-річний чоловік зарізав одного з гостей свята власної доньки та ледве не вбив ще одного. Це трапилось внаслідок конфлікту. У грудні 2021 року чоловіка визнали винним у злочині.

19 грудня 29-річний азербайджанець одним ударом вбив чоловіка біля "зебри". Трагедія трапилась у Києві. Загинув 52-річний чоловік.

У Дніпрі знайшли мертвими двох безхатьків біля однієї зі шкіл днями. Відомо, що їх заради забави могли вбити двоє хлопців та дівчина.

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