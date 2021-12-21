Трагедія трапилася просто у центрі столиці – на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі. Загиблому киянину було 52 роки.

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Фатальний конфлікт на дорозі

Між зловмисником та пішоходом виник раптовий конфлікт – чоловік переходив дорогу в дозволеному місці, однак кермувальнику Hyundai це не сподобалося.

Він вибіг з авто, вдарив опонента в голову, і той замертво впав на бруківку.

На відео з місця події видно, що небайдужий перехожий намагається підняти чоловіка, коли нападник утікає геть.

Зрештою поліція таки затримала азербайджанця в іншому районі Києва.

Важливо! Іноземець мав посвідку на проживання в Україні.



Лише один удар став фатальним для 52-річного киянина / Фото Київської міської прокуратури



Від отриманих травм потерпілий помер на місці / Фото Київської міської прокуратури

За вбивство світить 10 років

Після проведення комісійної судово-медичної експертизи правоохоронці встановили, що смерть потерпілого чоловіка напряму пов'язана з його побиттям.

Попри те, що сторона захисту обвинуваченого усіляко затягувала ознайомлення з матеріалами справи, 20 грудня обвинувальний акт таки передали до Печерського районного суду для розгляду по суті.

За нанесення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть, азербайджанцю загрожує 7 – 10 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

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