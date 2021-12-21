Трагедия случилась прямо в центре столицы – на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе. Погибшему киевлянину было 52 года.
К теме В Киеве на заправке насмерть забили мужчину навеселе: видео инцидента 18+
Роковой конфликт на дороге
- Между злоумышленником и пешеходом возник внезапный конфликт – мужчина переходил дорогу в разрешенном месте, однако водителю Hyundai это не понравилось.
- Он выбежал из авто, ударил оппонента в голову, и тот замертво упал на мостовую.
- На видео с места происшествия видно, что неравнодушный прохожий пытается поднять мужчину, когда нападавший убегает прочь.
- В конце концов полиция таки задержала азербайджанца в другом районе Киева.
Всего один удар стал роковым для 52-летнего киевлянина / Фото Киевской городской прокуратуры
От полученных травм пострадавший умер на месте / Фото Киевской городской прокуратуры
За убийство светит 10 лет
После проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы правоохранители установили, что смерть потерпевшего мужчины напрямую связана с его избиением.
Несмотря на то, что сторона защиты обвиняемого всячески затягивала ознакомление с материалами дела, 20 декабря обвинительный акт все же передали в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.
За нанесение тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть, азербайджанцу грозит 7 – 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей в Киевском следственном изоляторе.
В центре Киева иностранец одним ударом убил мужчину возле "зебры": видео – Внимание! Кадры 18+, не для впечатлительных людей: