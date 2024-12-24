04:43, 24 грудня

Жителі тимчасово окупованих територій не мають альтернативної інформації, оскільки росіяни блокують інтернет. Окупанти постійно абсурдно брешуть, нібито українські військові "обстрілюють цивільних".

Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння та обстрілюють лівий. То вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, то обстріляли автобус з людьми та так далі. Якщо ми обмежені правдою, то вони необмежені у своїй брехні. Вони постійно щось вигадують,

– наголосила Євгенія Вірлич.