Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, боротьбу українців проти агресора, головні новини 24 грудня – повідомляє 24 Канал.
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США збільшать виробництво ракет: військову допомогу отримає й Україна
Міністерство оборони США оголосило про виділення 253,7 мільйона доларів компанії Williams International. Ці кошти спрямують на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, для потреб України.
На Хмельниччині прогриміли вибухи
У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони.
Окупанти на Херсонщині нагло брешуть, що ЗСУ нібито "обстрілюють людей"
Жителі тимчасово окупованих територій не мають альтернативної інформації, оскільки росіяни блокують інтернет. Окупанти постійно абсурдно брешуть, нібито українські військові "обстрілюють цивільних".
Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння та обстрілюють лівий. То вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, то обстріляли автобус з людьми та так далі. Якщо ми обмежені правдою, то вони необмежені у своїй брехні. Вони постійно щось вигадують,
– наголосила Євгенія Вірлич.
У Києві пролунали вибухи
У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Росіяни на Курщині гатять з танка по своїх будинках
Командир РДК розповів, як у селі Козинка Курської області росіяни гатили танками по будинках.
Ми просто бачимо, коли територією Росії їде російський танк, стріляє в російський же будинок і від нього залишаються лише уламки,
– зазначив Денис Нікітін.
"Це Орешник по Ростовщині": неймовірні кадри "бавовни" на авіабазі Міллерово
Ввечері 23 грудня у Міллерово прогриміло щонайменше 9 вибухів. У мережі вже поширюють кадри з моментом влучання. Користувачі ущипливо назвали це прильотом "Орешника" по території Росії.
"Бавовна" на авіабазі Міллерово: дивіться відео
Путіна цікавлять тільки старі "Орешники", а не старі танкери, – Зеленський
Під час вечірнього звернення 23 грудня Володимир Зеленський прокоментував на екологічну катастрофу, яка сталася в Чорному морі.
Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі – мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна – і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи,
– наголосив президент.