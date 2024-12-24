04:43, 24 декабря

Жители временно оккупированных территорий не имеют альтернативной информации, поскольку россияне блокируют интернет. Оккупанты постоянно абсурдно врут, якобы украинские военные "обстреливают гражданских".

На самом деле это делают российские. Они обстреливают правый берег, потом разворачивают вооружение и обстреливают левый. То они попали в людей, которые стояли за гуманитарной помощью в Олешках, то обстреляли автобус с людьми и так далее. Если мы ограничены правдой, то они неограниченны в своей лжи. Они постоянно что-то придумывают,

– отметила Евгения Вирлич.