О последствиях российских атак, ситуации на фронте, борьбе украинцев против агрессора, главных новостях 24 декабря – сообщает 24 Канал.
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США увеличат производство ракет: военную помощь получит и Украина
Министерство обороны США объявило о выделении 253,7 миллиона долларов компании Williams International. Эти средства направят на увеличение объемов производства ракет, в частности, для нужд Украины.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.
Оккупанты на Херсонщине нагло врут, что ВСУ якобы "обстреливают людей"
Жители временно оккупированных территорий не имеют альтернативной информации, поскольку россияне блокируют интернет. Оккупанты постоянно абсурдно врут, якобы украинские военные "обстреливают гражданских".
На самом деле это делают российские. Они обстреливают правый берег, потом разворачивают вооружение и обстреливают левый. То они попали в людей, которые стояли за гуманитарной помощью в Олешках, то обстреляли автобус с людьми и так далее. Если мы ограничены правдой, то они неограниченны в своей лжи. Они постоянно что-то придумывают,
– отметила Евгения Вирлич.
В Киеве прогремели взрывы
В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Россияне на Курщине бьют из танка по своим домам
Командир РДК рассказал, как в селе Козинка Курской области россияне били танками по домам.
Мы просто видим, когда по территории России едет российский танк, стреляет в российский же дом и от него остаются только обломки,
– отметил Денис Никитин.
"Это Орешник по Ростовщине": невероятные кадры "хлопка" на авиабазе Миллерово
Вечером 23 декабря в Миллерово прогремело по меньшей мере 9 взрывов. В сети уже распространяют кадры с моментом попадания. Пользователи ущипливо назвали это прилетом "Орешника" по территории России.
"Хлопок" на авиабазе Миллерово: смотрите видео
Путина интересуют только старые "Орешники", а не старые танкеры, – Зеленский
Во время вечернего обращения 23 декабря Владимир Зеленский прокомментировал экологическую катастрофу, которая произошла в Черном море.
Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море – мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые сосуды – по 50 лет, – использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная – и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы,
– подчеркнул президент.