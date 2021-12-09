Про це у коментарі 24 каналу 9 грудня повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

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Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони,

– сказав він.

За словами Артема Дехтяренка, співробітники спецслужби отримали та наразі перевіряють дані, які свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

"Кримінальне провадження кваліфіковане за статтею "Умисне вбивство", – додав речник СБУ.

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