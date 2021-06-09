Київський апеляційний суд 9 червня вирішив залишити без змін вирок Києво-Святошинського районного суду від 28 травня 2019 року. Відтак, обвинуваченому присудили довічне із конфіскацією усього майна.
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Довічне за вбивство водія з BlaBlaCar Тараса Познякова
На вирок із присудженням довічного ексучасник "Правого сектору" подавав апеляцію. З часу присудження першого рішення суду минуло 2 роки. Відтак покарання для нього не скасували і не пом'якшили.
Засудженого визнали винним одразу за декількома статтями:
- умисне вбивство,
- розбій,
- незаконне заволодіння транспортним засобом,
- незаконне поводження зі зброєю,
- підроблення і використання підроблених документів.
Вбивство водія з Blablacar Тараса Познякова: головне
Чоловік 4 квітня 2016 року підібрав двох попутників, але до столиці так і не доїхав, а безслідно зник. Його авто через тиждень знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Познякова оголосили у розшук, а пізніше з'ясували причетних до його зникнення.
Тіло Познякова так і не знайшли / Фото із соцмереж
6 травня 2016 року поліція оголосила в розшук підозрюваних, на сайті поліції Київщини з’явились фото та їхні дані, опісля – їх оголосили у міжнародний розшук. У серпні 2016 року поліція арештувала першого підозрюваного у вбивсті Тараса – ексбійця "Правого сектора" Дмитра Голуба на прізвисько "Тоф".
У справі був ще один підозрюваний – громадянин Росії Луан Кінгісепп. Втім, він загинув 23 березня 2019 року у Києві. У його квартирі на проспекті Науки стався вибух: спрацював саморобний пристрій.