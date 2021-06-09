Киевский апелляционный суд 9 июня оставил без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда от 28 мая 2019 года. Следовательно, обвиняемому присудили пожизненное с конфискацией всего имущества.

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Пожизненное за убийство водителя из BlaBlaCar Тараса Познякова

Осужденного признали виновным сразу по нескольким статьям:

умышленное убийство,

разбой,

незаконное завладение транспортным средством,

незаконное обращение с оружием,

подделка и использование поддельных документов.

Важно! Дело расследовали как умышленное убийство, но тело Познякова так и не нашли. Второй из подозреваемых так и не получит своего приговора, поскольку погиб.

Убийство водителя из Blablacar Тараса Познякова: главное

Мужчина 4 апреля 2016 года подобрал двух попутчиков, но до столицы так и не доехал, а бесследно исчез. Его авто через неделю нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Познякова объявили в розыск, а позже выяснили причастных к его исчезновению.



Тело Познякова так и не нашли / Фото из соцсетей

6 мая 2016 года полиция объявила в розыск подозреваемых, на сайте полиции Киевской области появились фото и их данные, после – их объявили в международный розыск. В августе 2016 года полиция арестовала первого подозреваемого в убийстве Тараса – экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по кличке "Тоф".

В деле был еще один подозреваемый – гражданин России Луан Кингисепп. Впрочем, он погиб 23 марта 2019 года в Киеве. В его квартире на проспекте Науки произошел взрыв: сработало самодельное устройство.