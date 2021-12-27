С тех пор у семьи не было от него известия. И вот через неделю оказалось, что мужчину жестоко убили, а тело выбросили в лесополосе за пределами столицы.

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Убийство ровенчанина в Киеве: все известные подробности

Преступление произошло вечером 20 декабря в Киеве. Мужчина поймал такси и попросил довезти его в гостиницу. Водитель и еще один мужчина, тоже сидевший в авто, согласились.

По дороге они заметили, что у клиента есть с собой значительная сумма денег – и решили ее присвоить. Как выяснило следствие:

Злоумышленники спланировали якобы необходимую остановку.

Один из них пересел на заднее сиденье к клиенту, а потом начал его бить кулаками и стеклянной бутылкой по голове.

Мужчина потерял сознание. Злоумышленники забрали у него деньги, телефон, сумку, банковские карты.

Побитого же отвезли в Бучанский район за пределы столицы и бросили в лесополосе без сознания и со связанными руками и ногами.

Семья ровенчанина сообщила полиции об его исчезновении. Поиски сначала были безрезультатными, но затем злоумышленники начали снимать деньги с карточек убитого в банкоматах. Так их удалось вычислить и задержать.

Это оказались 34-летний и 43-летний граждане Кыргызстана и Узбекистана.

Место, где они бросили человека умирать, подозреваемые (а им уже объявили подозрение в убийстве) указали.

Местные ровенские СМИ пишут, что убитый – Ярослав Сивый, директор санатория "Червона калина" (вместе с дядей Николаем Сивым являются его соучредителями). Ему было всего 50.