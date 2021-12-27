Убийство ровенчанина в Киеве: все известные подробности
Преступление произошло вечером 20 декабря в Киеве. Мужчина поймал такси и попросил довезти его в гостиницу. Водитель и еще один мужчина, тоже сидевший в авто, согласились.
По дороге они заметили, что у клиента есть с собой значительная сумма денег – и решили ее присвоить. Как выяснило следствие:
Злоумышленники спланировали якобы необходимую остановку.
Один из них пересел на заднее сиденье к клиенту, а потом начал его бить кулаками и стеклянной бутылкой по голове.
Мужчина потерял сознание. Злоумышленники забрали у него деньги, телефон, сумку, банковские карты.
Побитого же отвезли в Бучанский район за пределы столицы и бросили в лесополосе без сознания и со связанными руками и ногами.
Семья ровенчанина сообщила полиции об его исчезновении. Поиски сначала были безрезультатными, но затем злоумышленники начали снимать деньги с карточек убитого в банкоматах. Так их удалось вычислить и задержать.
Это оказались 34-летний и 43-летний граждане Кыргызстана и Узбекистана.
Место, где они бросили человека умирать, подозреваемые (а им уже объявили подозрение в убийстве) указали.
Местные ровенские СМИ пишут, что убитый – Ярослав Сивый, директор санатория "Червона калина" (вместе с дядей Николаем Сивым являются его соучредителями). Ему было всего 50.