Накануне местные жители обнаружили вблизи школы в Днепре тела двух мужчин. Сперва люди подумали, что они живы. Однако следователи и судмедэксперты констатировали смерть.

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Детали убийства мужчин в Днепре

По предварительной информации, погибшие были бездомными. В их убийстве подозревают компанию молодых людей в возрасте 19, 26 и 27 лет. Среди них была одна девушка. Нападавшие могли убить мужчин ради развлечения. Сами они выпивали неподалеку теплотрассы, где жили бездомные.

Один из подозреваемых в убийстве набросился на мужчин и нанес им несколько ударов острым предметом. После нападавший схватил фрагмент бетонной плиты и бросил им на головы.

Фигурантов дела уже задержали. Сейчас в отношении них ведут следствие. Если их вину докажут, нападавшим грозит пожизненное заключение.

Возле школы нашли тела 2 мужчин: что известно

Вблизи одной из днепровских школ 21 декабря нашли тела 2 мужчин. Они были в крови и со следами ранения ножом. После этого территорию возле школы огородили. Из самого учебного заведения всех школьников и персонал эвакуировали.

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