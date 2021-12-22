Напередодні місцеві жителі виявили поблизу школи у Дніпрі тіла двох чоловіків. Спершу люди подумали, що вони живі. Однак слідчі на судмедексперти констатували смерть.

До теми Одразу ж біля школи: у Дніпрі знайшли тіла невідомих чоловіків

Деталі вбивства чоловіків у Дніпрі

За попередньою інформацією, загиблі були безхатьками. У їхньому вбивстві підозрюють компанію молодих людей віком 19, 26 та 27 років. Серед них була одна дівчина. Нападники могли вбити чоловіків заради розваги. Самі вони випивали неподалік теплотраси, де жили безхатьки.

Один з підозрюваних у вбивстві накинувся на чоловіків та завдав їм кілька ударів гострим предметом. Опісля нападник схопив фрагмент бетонної плити та кинув їм на голови.

Фігурантів справи вже затримали. Наразі щодо них ведуть слідство. Якщо їхню вину доведуть, нападникам загрожує довічне ув'язнення.

Біля школи знайшли тіла 2 чоловіків: що відомо

Поблизу однієї з дніпровських шкіл 21 грудня знайшли тіла 2 чоловіків. Вони були у крові та зі слідами поранення ножем. Після цього територію біля школи обгородили. Із самого навчального закладу всіх школярів та персонал евакуювали.

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