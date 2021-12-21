Убитих чоловіків виявили місцеві мешканці. Спершу вони подумали, що постраждалі живі.

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Школу, яка була поруч із вбитими, могли замінувати

Очевидці викликали поліцію, хоч подумали, що чоловіки просто змерзли. Проте поліцейські разом зі слідчо-оперативною групою та судмедекспертом зафіксували смерть.

Поки правоохоронці з'ясовують усі обставини, територію поблизу школи обгородили. Із самого навчального закладу всіх школярів та персонал евакуювали. У службу порятунку зателефонували та повідомили, що школу замінували.

Виявлені трупи біля ймовірно замінованої школи / Фото "Информатор"

Смерті у Дніпрі та області: останні новини

У Дніпрі трапилася моторошна аварія. У ній загинула дівчина-пасажирка, якій було менше ніж 20 років.

На проспекті Гагаріна в Дніпрі маршрутка жорстко збила жінку, яка перебігала дорогу. Транспорт їхав не надто швидко, проте мешканка практично стрибнула під неї.

На Дніпропетровщині знайшли вбитим військового. Підозрюваними у злочині виявились військовослужбовці з цієї ж частини.

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