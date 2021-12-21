Убитых мужчин обнаружили местные жители. Сначала они думали, что пострадавшие живы.

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Школу, которая была рядом с убитыми, могли заминировать

Очевидцы вызвали полицию, хотя подумали, что мужчины просто замерзли. Однако полицейские вместе со следственно-оперативной группой и судмедэкспертом зафиксировали смерть.

Пока правоохранители выясняют все обстоятельства, территорию вблизи школы огородили. Из самого учебного заведения всех школьников и персонал эвакуировали. В службу спасения позвонили по телефону и сообщили, что школу заминировали.

Обнаруженные труппы возле вероятно заминированной школы / Фото "Информатор"

Смерти в Днепре и области: последние новости

В Днепре произошла жуткая авария. В ней погибла девушка-пассажирка, которой было меньше 20 лет.

На проспекте Гагарина в Днепре маршрутка жестко сбила перебегавшую дорогу женщину. Транспорт ехал не слишком быстро, однако жительница практически прыгнула под нее.

В Днепропетровской области нашли убитым военного. Подозреваемыми в преступлении оказались военнослужащие из этой же части.

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