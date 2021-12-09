Это случилось примерно в 15:30 во дворе жилого дома. В общем пострадали 4 человека разного возраста.

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Госпитализировали 3 человек

Правоохранители установили, что злоумышленник сначала напал на 38-летнего мужчину. Он нанес ему несколько ударов руками и ногами в живот, а после этого убежал.

Впоследствии подозреваемый бросился сразу на двоих человек – 25-летнего и 61-летнего мужчин. Они получили ножевые ранения и попали в больницу. Последним пострадавшим был 45-летний мужчина, он получил несколько ножевых ранений в спину. Его также пришлось госпитализировать.



Нож, которым резали людей / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого – 34-летнего местного жителя. При осмотре мест нападений следователи нашли нож. Правоохранители открыли производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

совершенное покушение на умышленное убийство;

хулиганство с использованием холодного оружия;

умышленное тяжкое телесное повреждение.

Если следствие сможет доказать его вину в суде, мужчина может отправиться в тюрьму на 15 лет.

Другое преступление недавно

В Кривом Роге ночью 6 декабря несколько граждан Азербайджана устроили кровавые разборки. Один из них начал стрелять из пистолета, а его оппонент схватился за нож. Один из мужчин умер в результате столкновения.

Правоохранители начали устанавливать обстоятельства и оказалось, что подозреваемый в убийстве также является фигурантом другого дела. Незадолго до того его задерживали за ограбление ювелирного магазина.