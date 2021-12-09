Це трапилося приблизно о 15:30 у дворі житлового будинку. Загалом постраждали 4 людей різного віку.

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Госпіталізували 3 осіб

Правоохоронці встановили, що зловмисник спершу напав на 38-річного чоловіка. Він завдав йому кілька ударів руками та ногами в живіт, а після цього втік.

Згодом підозрюваний кинувся одразу на двох людей – 25-річного та 61-річного чоловіків. Вони зазнали ножових поранень і потрапили до лікарні. Останнім потерпілим був 45-річний чоловік, він зазнав кількох ножових поранень у спину. Його також довелося госпіталізувати.



Ніж, яким різали людей / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного – 34-річного місцевого мешканця. Під час огляду місць нападів, слідчі знайшли ніж. Правоохоронці відкрили провадження одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

скоєний замах на умисне вбивство;

хуліганство з використанням холодної зброї;

умисне тяжке тілесне ушкодження.

Якщо слідство зможе довести його вину в суді, чоловік може відправитися до в'язниці на 15 років.

Інший злочин нещодавно

У Кривому Розі вночі 6 грудня кілька громадян Азербайджану влаштували криваві "розборки". Один із них почав стріляти з пістолета, проте його опонент схопився за ніж. Один із чоловіків помер внаслідок сутички.

Правоохоронці почали встановлювати обставини та виявилося, що підозрюваний у вбивстві також є фігурантом іншої справи. Незадовго до цього його затримували за пограбування ювелірного магазину.