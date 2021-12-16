Что же касается водителя легковушки Dacia и еще одной пассажирки 2003 года рождения, то их госпитализировали в больницу имени Мечникова и городскую больницу №16. Он был без сознания.
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Роковое мгновенье
- Ужасный случай произошел на повороте на Новый мост.
- По словам свидетелей, авто даже не успело набрать большую скорость.
- Однако на видео видно, что его занесло на дороге, развернуло и бросило на перила моста.
- От удара машина перевернулась на крышу и остановилась уже в таком положении.
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Авария под Днепром унесла сразу три жизни
На трассе Днепр – Запорожье 29 ноября столкнулись две легковушки ВАЗ и Skoda. В результате водитель и двое пассажиров первого авто погибли на месте трагедии. Погибший устроил опасный маневр на дороге, которым и спровоцировал столкновение.
Текст публикации "Оперативный Укр":
Ночное дорожно-транспортное происшествие на Новом мосту. Сегодня ночью автомобиль Dacia занесло на повороте на Новый мост. Девушка-пассажирка 2002 года рождения умерла на месте. Водителя вырезали из авто спасатели. Его госпитализировали в Мечникова. Вторая пассажирка 2003 года рождения госпитализирована в горбольницу №16.