Полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения ПДД. Авария произошла около 8 утра 29 ноября.

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Детали ДТП

Водитель автомобиля ВАЗ ехал по трассе Днепр – Запорожье в направлении Днепра по правой полосе движения. В салоне его автомобиля была 72-летняя женщина и 65-летний мужчина.

В то же время по левой полосе ехал 35-летний водитель на Skoda. В его автомобиле пассажиров не было.

Внезапно водитель ВАЗ изменил направление своего движения влево, чтобы развернуться. В тот момент он столкнулся со Skoda.

Легковушки столкнулись на трассе Днепр – Запорожье / Фото Нацполиции

В результате ДТП все люди в автомобиле ВАЗ погибли. Водитель иномарки с многочисленными травмами находится в городской больнице.



В ДТП погибли 3 человека / Фото Нацполиции

По этому факту следователь открыл уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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