Що ж до водія легковика Dacia та ще однієї пасажирки 2003 року народження, то їх ушпиталили в лікарню імені Мечникова та міську лікарню №16. Хлопця довелося вирізати з понівеченого авто спезасобами. Він був без свідомості.

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Фатальна миттєвість

Жахливий випадок трапився на повороті на Новий міст.

За словами свідків, авто навіть не встигло набрати великої швидкості.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, що його занесло на дорозі, розвернуло і кинуло на перила мосту.

Від удару автівка перекинулася на дах і зупинилася уже в такому положенні.

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Аварія під Дніпром забрала одразу три життя

На трасі Дніпро – Запоріжжя 29 листопада зіштовхнулися два легковики ВАЗ та Skoda. В результаті водій та двоє пасажирів першого авто загинули на місці трагедії. Загиблий влаштував небезпечний маневр на дорозі, яким і спровокував зіткнення.

Текст публікації "Оперативний Укр":

Нічна дорожньо-транспортна пригода на Новому мосту. Сьогодні вночі автомобіль Dacia занесло на повороті на Новий міст. Дівчина-пасажирка 2002 року народежння померла на місці. Водія вирізали із авто рятувальники. Його госпіталізували у Мечникова. Друга пасажирка 2003 року народження госпіталізована до міськлікарні №16.