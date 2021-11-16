Маршрутка прямувала у сторону лівобережної частини міста. Під час їзди вона перевернулася.

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У Дніпрі перевернулася маршрутка

Інцидент трапився ввечері 16 листопада. На дніпровському Новому мосту перевернулася маршрутка. У момент ДТП у ній перебували люди.

Спершу у мережі оприлюднили відео перших хвилин після інциденту. На ньому помітно, що люди, які проїжджали повз, зупинилися та підійшли до транспорту. Вони почали діставати пасажирів через лобове скло, двері.



У Дніпрі перевернулася маршрутка / Фото "Наше місто"

Кілька хвилин після аварії: дивіться відео

Згодом з'явилося і відео моменту аварії. На ньому маршрутка на швидкості врізається у відбійник. Вона спершу крутиться, а тоді перевертається на бік.

Момент ДТП: дивіться відео

Постраждав чоловік

Очевидці повідомили, що на місце інциденту вже прибули рятувальники, карети швидкої допомоги, а також поліцейські.

За попередньою інформацією, водієві маршрутки стало погано. У результаті аварії один пасажир отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Він, як і водій, відмовився від госпіталізації.



Серйозних травм ніхто не отримав / Фото ДСНС

На місці ДТП є поліція та швидкі: дивіться відео

Відео з місця ДТП за участю маршрутки: ролики "ХД" (18+)

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