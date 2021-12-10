Це сталося біля торгових центрів "Нагірний" і Delmar Mall приблизно о 13 годині дня. Маршрутка їхала не надто швидко, проте пішохідка практично стрибнула під неї.

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Побилося лобове скло

Жінка одразу загинула від отриманих травм. Слід зазначити, що загибла намагалася перейти дорогу в непризначеному для цього місці. На відео помітно, що вона вийшла з-за машини та водій намагався загальмувати.

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Проте транспорт був уже надто близькою. Цей автобус курсував за маршрутом 146А. На місце одразу прибули слідчі, які почали встановлювати обставини трагедії. На фото помітно, що в маршрутки було побите лобове скло.

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