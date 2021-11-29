У Львові маршрутка збила чоловіка: фото та відео з місця події

Аварія сталася на проспекті Чорновола. За попередньою інформацією, пішохід не постраждав.

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Маршрутка збила пішохода

Біля будинку №45 на проспекті Чорновола трапилася ДТП. Маршрутка №184 збила чоловіка. Очевидці аварії розповіли, що пішохід – живий, його життю нічого не загрожує. Він не отримав важких травм і після ДТП хотів просто встати та піти геть.

Дивіться відео з місця аварії:

Рух у бік перехрестя вулиць Хімічної та проспекту Чорновола – ускладнений. Там утворився величезний затор. Водіїв просять за можливості оминати цю ділянку дороги.

На місці події працювали медики та правоохоронці. Постраждалого забрали у лікарню. Наразі поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.



Маршрутка збила пішохода / Фото Ігоря Зінкевича



Чоловік не отримав важких травм / Фото Ігоря Зінкевича