Авария произошла на проспекте Черновола. По предварительной информации, пешеход не пострадал.

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Маршрутка сбила пешехода

Возле дома №45 на проспекте Чорновила произошло ДТП. Маршрутка №184 сбила мужчину. Очевидцы аварии рассказали, что пешеход жив, его жизни ничего не угрожает. Он не получил тяжелые травмы и после ДТП хотел просто встать и уйти.

Смотрите видео с места аварии:

Движение в сторону перекрестка улиц Химической и проспекта Чорновола – усложнено. Там образовалась огромная пробка. Водителей просят по возможности обходить этот участок дороги.

На месте происшествия работали медики и правоохранители. Пострадавшего забрали в больницу. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



Маршрутка сбила пешехода / Фото Игоря Зинкевича



Мужчина не получил тяжелые травмы / Фото Игоря Зинкевича