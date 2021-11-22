67-річна жінка зазнала незагрозливих для життя травм. Про це розповів гендиректор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

До теми Йшли на ранкову месу: під колеса маршрутки у жахливій ДТП у Львові потрапили 2 монахині

Життя Галини – у повній безпеці

За словами медика, Галина отримала вивих плеча і забій головного мозку. Однак її стан не був загрозливим для життя. Тому вона відмовилась від госпіталізації.

Жінка зараз перебуває на амбулаторному лікуванні. Приходитиме до нас на повторні огляди,

– зауважив Олег Самчук.

Ольга та Галина входили до Згромадження сестер францисканок родини Марії

Сестра Ольга була настоятелькою дому цього згромадження. Жінка служила при Латинській Катедрі, працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Щодо Галини, то це співсестра Ольги.

Важливо На мить зупинився і поїхав далі: відео смертельної ДТП з маршруткою у Львові 18+

Маршрутка наїхала на 2 монахинь у Львові: головне