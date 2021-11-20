Про це повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини Михайло Сас.
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Поліція розшукує пасажирів маршрутки
Водій маршрутного засобу рухався по маршруту, в салоні перебувало декілька пасажирів,
– розповів Сас.
Наразі поліція розшукує людей, що були у салоні, аби провести допит. Водій, зазначимо, утік з місця ДТП та не повідомив про нього поліцію.
Керманича затримали, він перебуває у медичному закладі – на освідченні. За попередньою інформацією, на момент аварії він був тверезий. Ще проводять експертизу на наркотики.
Про злочин повідомили очевидці аварії
Про наїзд правоохоронців повідомили двоє очевидців. Коли на місце прибули правоохоронці вони виявили лише одну постраждалу – 67-річну жінку.
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Головне про моторошну аварію у Львові:
- Трагедія сталась вранці 20 листопада у центрі Львова.
- Маршрутка №138 збила двох жінок на пішохідному переході.
- Одну жінку відкинуло, інша – потрапила під автобус.
- Водій на мить зупинився, а потім втік з місця аварії.
- Маршрутку зупинили аж через пів міста, туди вона протягнула загиблу.
- Водія – затримано.