Об этом сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаил Сас.

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Полиция разыскивает пассажиров маршрутки

Водитель маршрутного средства двигался по маршруту, в салоне находилось несколько пассажиров,

– рассказал Сас.

Сейчас полиция разыскивает людей, которые были в салоне, чтобы провести допрос. Водитель, отметим, скрылся с места ДТП и не сообщил о нем в полицию.

Водителя задержали, он находится в медицинском учреждении – на освидетельствовании. По предварительной информации, на момент аварии он был трезв. Еще проводят экспертизу на наркотики.

О преступлении сообщили очевидцы аварии

О наезде правоохранителям сообщили двое очевидцев. Когда на место прибыли правоохранители они обнаружили лишь одну пострадавшую – 67-летнюю женщину.

Обратите внимание! Погибшей оказалась 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца. Другая потерпевшая – тоже монахиня.

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