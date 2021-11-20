Пресслужба парафії Успіння пресвятої Діви Марії повідомили, що меса за душу сестри Ольги відбулася о 10:00. Жінка пішла з життя у віці 48 років.
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Сьогодні трагічно загинула сестра Ольга, яка працювала на кухні парафіяльної плебанії. Хай Бог дарує їй вічне життя,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про постраждалу
Внаслідок ДТП також постраждала монахиня Галина. Її госпіталізували з травмою голови.
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- Горе-водія затримали.
Допис Katedra Lwowska:
Сьогодні у трагічній ДТП постраждало село. Ola Dupleca FRM, яка працювала на парафіяльній кухні плебанії.
На Святій Месі о 10.00 будемо молитися за душу святої пам'яті сестри Олі.
Хай Господь подарує їй життя вічне.