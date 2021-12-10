Это произошло возле торгового центра "Нагорный" примерно в 13 часов дня. Маршрутка ехала не слишком быстро, однако пешеход практически прыгнула под нее.

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Разбилось лобовое стекло

Женщина сразу погибла от полученных травм. Следует отметить, что погибшая пыталась перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. На видео заметно, что она вышла из-за машины и водитель пытался затормозить.

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Однако транспорт был уже слишком близко. Этот автобус курсировал по маршруту 146А. На место сразу прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии. На фото заметно, что у маршрутки было побито лобовое стекло.