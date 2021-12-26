Журналісти 24 каналу поспілкувалися з другом загиблого українця Михайлом Босим, який розповів деталі трагедії.

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Українець вирушив на заробітки у Польщу

Павло був родом з міста Мостиськ Львівської області. Чоловік неодноразово їхав на заробітки до сусідньої Польщі. Це тривало протягом останніх 6 років. За словами друга Михайла, остання поїздка Павла також була робочою.

"Він, як заробітчанин, робив візу, їхав на пів року у Польщу і повертався в Україну. І так їздив вже понад 6 років", – згадав Михайло.



Павло Куропась (ліворуч) з другом Михайлом / Фото надане Михайлом Босим

Рідні не знають, як Павло потрапив у Словаччину

Михайло та Павло зідзвонювалися регулярно, і, як стверджує друг загиблого, весь цей час він перебував у Польщі. Аж раптом 10 грудня зв'язок обірвався.

Ми говорили з ним майже кожного дня і він перебував у Польщі. Після 10 грудня зв'язок обірвався. Ми не знаємо як він потрапив у Словаччину,

– розповів друг Павла.

Припускають, що він повертався додому через Словаччину. Але місто Мостиськ розташоване біля Польщі та робити гак через Словаччину йому було нелогічно.

Місто Мостиськ, куди мав повернутися Павло: карта

Днями до батьків Михайла навідалися українські правоохоронці. Вони й повідомили моторошну звістку. Однак більше деталей поліцейські розповісти не змогли.

Чому рідні відкидають версію самогубства

Словацькі правоохоронці заявили, що чоловік нібито наклав на себе руки. Але передумов для цього рідні не бачили. Враховуючи той факт, що Павло їхав із заробітків і, ймовірно, віз із собою гроші, на думку спадає версія про навмисне вбивство.

Є версія, що він просто вийшов з потяга, бо мав пересадку, і його вбили через гроші. Вибачте, ну не міг він вийти з двома мужиками покурити й, щоб то було самогубство. Він теж не був ідіотом,

– додав Михайло.

Варто зауважити, що, попередньо, на тілі українця знайшли ножові поранення. Окрім моторошної звістки про втрату сина, рідні чоловіка зіштовхнулися із ще однією жахливою ситуацією. Батьки не можуть забрати його тіло, адже ані посольство, ані страхова компанія, в якій страхувався Михайло, не сприяють репатріації його тіла на батьківщину. Друг зазначив, що рідні спробують самотужки повернути тіло загиблого в Україну.

Зверніть увагу! 24 канал намагається зв'язатися з представниками українського посольства у Словаччині для роз'яснення ситуації. Ми доповнимо цей матеріал, коли отримаємо більше інформації про трагедію.

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