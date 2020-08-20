У Туреччині розстріляли кримінального авторитета Надіра Саліфова. В Україні злочинця, відомого за прізвиськом "Лота Гулі", розшукували за створення однойменного злочиного угруповання.

Надір Саліфов був убитий вистрілом у голову в ресторані в курортному турецькому місті Антальї, пише видання TGRT-haber.

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З вогнепальним пораненням у голову "Лота Гулі" доставили в місцеву лікарню, де він невдовзі й помер. Усього в нього впритул випустили чотири кулі.

Відомо, що в нього стріляв інший представник кримінального світу азербайджанської національності на кличку "Хан". Його вже затримала турецька поліція.

Надір Саліфов й Україна:

На півдні України діє злочинне угруповання "Лота Гулі", яке отримало свою назву за кличкою одного з ватажків. Її учасники займаються рекетом, викраденням людей тощо.

Українські правоохоронці розшукували Саліфова, а тому він переховувався за межами України. Він за національністю – азербайджанець. Буквально тиждень тому СБУ затримала в Одесі двох учасників зловмисного угруповання.

Про Надіра Саліфова відомо, що він вже щонайменше 2 роки не жив в Україні. У 2018 році його депортували з Туреччини в Азербайджан, але він нелегально повернувся назад.



Надір Саліфов – "Лота Гулі" / фото TGRT-haber