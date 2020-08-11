В Яготині, що на Київщині, у ніч на 10 серпня знайшли мертвою 12-річну дівчинку. Правоохоронці оголосили про підозру у вбивстві її 15-річному другові.

Підлітка підозрюють у вбивстві подруги

Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської прокуратури оголосили про підозру 15-річному хлопцю, йдеться у фейсбуці поліції Київщини.

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Хлопця підозрюють в умисному вбивстві 12-річної дівчинки. Йому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Він уже зізнався слідчим, що вбив подругу. Наразі підліток перебуває у СІЗО. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про зникнення та загибель дівчинки

Раніше інформацію про зникнення дівчини повідомив правоохоронцям її батько.

Одразу почалися масштабні пошуки.

У ніч на 10 серпня тіло дитини знайшли в Яготині біля місцевої водойми.

Правоохоронці виявили ознаки того, що смерть була насильницькою.

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