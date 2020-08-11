В Яготине на Киевщине, в ночь на 10 августа нашли мертвой 12-летнюю девочку. Правоохранители объявили о подозрении в убийстве ее 15-летнему другу.

Подростка подозревают в убийстве подруги

Сотрудники Яготинского отделения полиции при процессуальном руководстве Бориспольской прокуратуры объявили о подозрении 15-летнему парню, говорится в фейсбуке полиции Киевщины.

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Парня подозревают в умышленном убийстве 12-летней девочки. Ему грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Он уже признался следователям, что убил подругу. Сейчас подросток находится в СИЗО. Решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей.

Что известно об исчезновении и гибели девочки

Ранее информацию о пропаже девушки сообщил правоохранителям ее отец.

Сразу начались масштабные поиски.

В ночь на 10 августа тело ребенка нашли в Яготине возле местного водоема.

Правоохранители обнаружили признаки того, что смерть была насильственной.

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