На Киевщине 15-летнему парню объявили о подозрении в убийстве 12-летней подруги
В Яготине на Киевщине, в ночь на 10 августа нашли мертвой 12-летнюю девочку. Правоохранители объявили о подозрении в убийстве ее 15-летнему другу.
Подростка подозревают в убийстве подруги
Сотрудники Яготинского отделения полиции при процессуальном руководстве Бориспольской прокуратуры объявили о подозрении 15-летнему парню, говорится в фейсбуке полиции Киевщины.
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Парня подозревают в умышленном убийстве 12-летней девочки. Ему грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Он уже признался следователям, что убил подругу. Сейчас подросток находится в СИЗО. Решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей.
Что известно об исчезновении и гибели девочки
- Ранее информацию о пропаже девушки сообщил правоохранителям ее отец.
- Сразу начались масштабные поиски.
- В ночь на 10 августа тело ребенка нашли в Яготине возле местного водоема.
- Правоохранители обнаружили признаки того, что смерть была насильственной.
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