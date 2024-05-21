В Румынии, где падали обломки иранских "Шахедов", посочувствовали смерти Раисы
Источник:Министерство иностранных дел Румынии
Румыния выразила соболезнования по поводу смерти президента Ирана Ибрагима Раиси. Это произошло несмотря на то, что на их территории не только много раз летали иранские "Шахеды", запущенные Россией, но и падали обломки ударных дронов вблизи населенных пунктов.
В Министерстве иностранных дел Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу из-за смерти президента и топ-чиновников в авиакатастрофе.
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В Румынии соболезнуют из-за гибели Раиси
Министерство иностранных дел Румынии выдали свое заявление на следующий день после гибели иранского президента.
МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи со смертью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации после вчерашней аварии вертолета,
– написало румынское ведомство в X (Twitter).
Пользователей соцсети возмутило заявление румынского МИДа. В комментариях люди пишут, что поддерживать террористическую диктатуру сейчас – это стыд.
Пользователи возмущены заявлением румынского МИД / Скриншот из соцсети Х
Как мир отреагировал на гибель иранского руководства
- Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в катастрофе вертолета 19 мая 2024 года.
- Соболезнования Ирану, в основном, выражали в странах Ближнего Востока. Ирак, ОАЭ, Катар, Сирия и Венесуэла полностью поддержали Иран и выразили солидарность.
- Не все страны мира разделяют с Ираном печаль из-за смерти их президента. Министр иностранных дел Литвы напомнил, что неуместно выражать соболезнования, пока Иран направляет беспилотники, которые используют против гражданских в Украине.
- Боевики ХАМАС, хуситы и Хезболла также выразили свои соболезнования Тегерану после гибели президента Ирана и других лиц в авиакатастрофе.
- Впрочем, Европа частично тоже посочувствовала Ирану. Кроме Румынии, Иран поддержали президент Польши Анджей Дуда, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель.