В Румынии, где падали обломки иранских "Шахедов", посочувствовали смерти Раисы

Румыния выразила соболезнования по поводу смерти президента Ирана Ибрагима Раиси. Это произошло несмотря на то, что на их территории не только много раз летали иранские "Шахеды", запущенные Россией, но и падали обломки ударных дронов вблизи населенных пунктов.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу из-за смерти президента и топ-чиновников в авиакатастрофе.

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В Румынии соболезнуют из-за гибели Раиси

Министерство иностранных дел Румынии выдали свое заявление на следующий день после гибели иранского президента.

МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи со смертью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации после вчерашней аварии вертолета,

– написало румынское ведомство в X (Twitter).

Пользователей соцсети возмутило заявление румынского МИДа. В комментариях люди пишут, что поддерживать террористическую диктатуру сейчас – это стыд.

Пользователи возмущены заявлением румынского МИД / Скриншот из соцсети Х

Как мир отреагировал на гибель иранского руководства