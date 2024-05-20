В воскресенье, 19 мая, сообщили о падении вертолета, на котором был глава Ирана. Долгое время не могли найти авиасудно, в частности из-за плохой погоды. Меньше чем через сутки появилась официальная информация о его смерти.

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Напомнили "сочувствующим" о роли Ирана в войне в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х заявил, что не считает правильным выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью его руководства в аварии вертолета накануне.

Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран направляет беспилотники, которые используют против гражданских в Украине,

– написал он в своей заметке.

Известно, что Тегеран активно сотрудничает с Россией и поставляет ей средства для войны против Украины. Страна-агрессор активно атакует наше государство иранским вооружением, в частности дронами-камикадзе типа "Шахед".

Важно то, что это первый западный чиновник, который намекнул на неуместность соболезнований от мировых лидеров из-за гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и других высокопоставленных чиновников страны.

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