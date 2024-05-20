У неділю, 19 травня, повідомили про падіння гелікоптера, на якому був глава Ірану. Тривалий час не могли знайти авіасудно, зокрема через погану погоду. Менше ніж через добу з'явилась офіційна інформація про його смерть.

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Нагадали "співчутливим" про роль Ірану у війні в Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х заявив, що не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану у зв’язку із загибеллю його керівництва в аварії вертольота напередодні.

Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовують проти цивільних в Україні,

– написав він у своєму дописі.

Відомо, що Тегеран активно співпрацює з Росією та постачає їй засоби для війни проти України. Країна-агресорка активно атакує нашу державу іранським озброєнням, зокрема дронами-камікадзе типу "Шахед".

Важливим є те, що це перший західний посадовець, який натякнув на недоречність співчуттів від світових лідерів через загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців країни.

Як на смерть Раїсі реагують у світі