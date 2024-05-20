Відомо, що пошуково-рятувальна операція завершилася вранці 20 травня. На загибель іранського лідера уже відреагували політичні лідери світу.

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Як на смерть Раїсі відреагували в країнах Близького сходу

Лідери з усього Близького Сходу висловлюють свої співчуття після трагічної загибелі президента Ірану Ебрагіма Раїсі та ще восьми осіб у результаті авіакатастрофи.

Прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа’ Аль-Судані висловив "щирі співчуття та співчуття" Верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та його уряду, висловивши солідарність з братнім іранським народом та офіційними особами в Ісламській Республіці в цей болісний час.

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян написав, що "ОАЕ солідарні з Іраном у цей важкий час", висловивши щирі співчуття сім’ям загиблих у аварії.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані висловив "щирі співчуття уряду та народу Ісламської Республіки Іран" у зв’язку зі смертю Раїсі та Аміра-Абдуллахіана.

Президент Сирії Башар аль-Асад висловив співчуття Ірану, заявивши, що Раїсі "подарував для збагачення відносин усе, що приносить користь сирійському та іранському народам".

Зокрема, свої співчуття висловив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він заявив, що він "шокований жахливою новиною про важку втрату президента Ісламської Республіки Іран" та висловив найглибші співчуття верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї та народу Ірану.

На смерть іранського лідера відреагували бойовики ХАМАС, Хусити та Хезболла

Бойовики ХАМАС, Хусити та Хезболла висловили свої співчуття Тегерану після трагічної загибелі президента Ірану та інших осіб у авіакатастрофі.

Свої щирі співчуття висловив Хусі Мохамед Алі Аль-Хуті. Він заявив що іранський народ і надалі матиме лідерів, вірних своєму народу.

Президент уряду Ємену на чолі з хуситами Махді Аль-Машат надіслав послання співчуття Ірану, підтримуючи країну в цей важкий час.

ХАМАС також висловив своє глибоке співчуття та солідарність з іранським урядом та народом, зокрема там впевнені, що Ісламська Республіка Іран зможе подолати наслідки цієї втрати з допомогою Аллаха.

Ліванська "Хезболла" порівняла Раїсі зі "старшим братом", висловивши глибокі співчуття і підтримку іранському народу та керівництву.

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив "щирі співчуття"

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану в авіакатастрофі. Про це він повідомив на своїй сторінці X.

Повідомлення Мішеля з’явилося після підтвердження іранськими державними ЗМІ, що глава держави та міністр закордонних справ загинули разом з іншими членами делегації та екіпажем вертольота.

ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих,

– написав Шарль Мішель.

Дуда порівняв загибель Раїсі зі смертю експрезидента Польщі Качинського

Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану та порівняв її зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі що сталася у 2010 році в Росії.

На своїй сторінці в X Дуда зазначив, що він "глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану Раїсі разом з урядовою делегацією в авіакатастрофі. Він відзначив, що небагато народів мають подібні трагічні сторінки у своїй історії, але для поляків подібні втрати стали особливо болісними через події, що сталися у 2010 році у Смоленську, коли сталася авіакатастрофа з політичною елітою країни.

Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі,

– додав Дуда.

Реакція глави дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель також опублікував офіційну заяву щодо загибелі президента Ірану в авіакатастрофі.

У своїй заяві Боррель висловив співчуття у зв'язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі та інших іранських посадовців.

"Європейський Союз висловлює свої співчуття у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран Ебрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра Абдоллахіана та інших іранських офіційних осіб, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю", – написав він.