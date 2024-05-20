Одразу ж після катастрофи президентського гелікоптера іранські рятувальники Червоного Півмісяця разом з військовими та поліцейськими розпочали масштабну пошукову операцію. Місце катастрофи кортежу вдалось знайти тільки зранку 20 травня.
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Пошук тіл завершився
Голова іранського Червоного Півмісяця заявив, що тіла загиблих під час аварії гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ірану, будуть перевезені до міста Тебріз. Серед загиблих були президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан.
Пошуково-рятувальні роботи завершилися, сказав Пір-Хоссейн Коліванд. Екіпаж гелікоптера та один співробітник охорони теж загинули разом з іранським президентом.
Пошуково-рятувальна операція завершилась: дивіться відео
Що відомо про катастрофу з участю президента Ірана
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня, де зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
- По дорозі додому через погану погоду в районі азербайджанського міста Джульфа, зв'язок з гелікоптером іранського лідера повністю зник.
- Вранці 20 травня іранські ЗМІ повідомили, що президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу та загинув.
- Разом з Ібрагімом Раїсі в катастрофі загинули міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан та ще кілька людей.