Одразу ж після катастрофи президентського гелікоптера іранські рятувальники Червоного Півмісяця разом з військовими та поліцейськими розпочали масштабну пошукову операцію. Місце катастрофи кортежу вдалось знайти тільки зранку 20 травня.

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Пошук тіл завершився

Голова іранського Червоного Півмісяця заявив, що тіла загиблих під час аварії гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ірану, будуть перевезені до міста Тебріз. Серед загиблих були президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Пошуково-рятувальні роботи завершилися, сказав Пір-Хоссейн Коліванд. Екіпаж гелікоптера та один співробітник охорони теж загинули разом з іранським президентом.

Пошуково-рятувальна операція завершилась: дивіться відео

Що відомо про катастрофу з участю президента Ірана