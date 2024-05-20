Сразу же после катастрофы президентского вертолета иранские спасатели Красного Полумесяца вместе с военными и полицейскими начали масштабную поисковую операцию. Место катастрофы кортежа удалось найти только утром 20 мая.
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Поиск тел завершился
Глава иранского Красного Полумесяца заявил, что тела погибших во время аварии вертолета, в результате которой погиб президент Ирана, будут перевезены в город Тебриз. Среди погибших были президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан.
Поисково-спасательные работы завершились, сказал Пир-Хоссейн Коливанд. Экипаж вертолета и один сотрудник охраны тоже погибли вместе с иранским президентом.
Поисково-спасательная операция завершилась: смотрите видео
Что известно о катастрофе с участием президента Ирана
- Президент Ирана Ибрагим Раиси находился в Азербайджане 19 мая, где встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- По дороге домой из-за плохой погоды в районе азербайджанского города Джульфа, связь с вертолетом иранского лидера полностью исчезла.
- Утром 20 мая иранские СМИ сообщили, что президент Раиси попал в авиакатастрофу и погиб.
- Вместе с Ибрагимом Раиси в катастрофе погибли министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.