Сразу же после катастрофы президентского вертолета иранские спасатели Красного Полумесяца вместе с военными и полицейскими начали масштабную поисковую операцию. Место катастрофы кортежа удалось найти только утром 20 мая.

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Поиск тел завершился

Глава иранского Красного Полумесяца заявил, что тела погибших во время аварии вертолета, в результате которой погиб президент Ирана, будут перевезены в город Тебриз. Среди погибших были президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

Поисково-спасательные работы завершились, сказал Пир-Хоссейн Коливанд. Экипаж вертолета и один сотрудник охраны тоже погибли вместе с иранским президентом.

Поисково-спасательная операция завершилась: смотрите видео

Что известно о катастрофе с участием президента Ирана