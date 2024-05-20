Как гибель президента повлияет на страну, спрогнозировали аналитики американского Института изучения войны. Заметили, что это будет иметь серьезные последствия.

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"Серьезные последствия"

Аналитики убеждены, что гибель президента может иметь серьезные и долгосрочные последствия для Ирана. Отметили, что Раиси считается одним из главных претендентов, вместе с сыном Хаменеи – Моджтабой Хаменеи, на преемника Хаменеи на посту верховного лидера.

Следующие несколько дней могут изменить текущую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конце концов не изменит нынешнюю траекторию режима к более жесткой и консервативной внутренней и более агрессивной региональной политике,

– подчеркнули в ISW.

Согласно Конституции Ирана, первый вице-президент Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности Раиси. Выборы для постоянной замены президента должны быть проведены в течение 50 дней.

Обратите внимание! Официально гибель Ибрагима Раиси подтвердил вице-президент Ирана. Известно, что также погибли глава МИД и еще несколько иранских чиновников.