Известно, что поисково-спасательная операция завершилась утром 20 мая. На гибель иранского лидера уже отреагировали политические лидеры мира.

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Как на смерть Раиси отреагировали в странах Ближнего Востока

Лидеры со всего Ближнего Востока выражают свои соболезнования после трагической гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и еще восьми человек в результате авиакатастрофы.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа' Аль-Судани выразил "искренние соболезнования и сочувствие" Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и его правительству, выразив солидарность с братским иранским народом и официальными лицами в Исламской Республике в это болезненное время.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль-Нахайян написал, что "ОАЭ солидарны с Ираном в это трудное время", выразив искренние соболезнования семьям погибших в аварии.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани выразил "искренние соболезнования правительству и народу Исламской Республики Иран" в связи со смертью Раиси и Амира-Абдуллахиана.

Президент Сирии Башар аль-Асад выразил соболезнования Ирану, заявив, что Раиси "подарил для обогащения отношений все, что приносит пользу сирийскому и иранскому народам".

В частности, свои соболезнования выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что он "шокирован ужасной новостью о тяжелой утрате президента Исламской Республики Иран" и выразил глубочайшие соболезнования верховному лидеру аятоли Али Хаменеи и народу Ирана.

На смерть иранского лидера отреагировали боевики ХАМАС, Хуситы и Хезболла

Боевики ХАМАС, Хуситы и Хезболла выразили свои соболезнования Тегерану после трагической гибели президента Ирана и других лиц в авиакатастрофе.

Свои искренние соболезнования выразил Хуси Мохамед Али Аль-Хути. Он заявил, что иранский народ и в дальнейшем будет иметь лидеров, верных своему народу.

Президент правительства Йемена во главе с хуситами Махди Аль-Машат направил послание соболезнования Ирану, поддерживая страну в это трудное время.

ХАМАС также выразил свое глубокое сочувствие и солидарность с иранским правительством и народом, в частности там уверены, что Исламская Республика Иран сможет преодолеть последствия этой потери с помощью Аллаха.

Ливанская Хезболла сравнила Раиси со "старшим братом", выразив глубокие соболезнования и поддержку иранскому народу и руководству.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил "искренние соболезнования"

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил искренние соболезнования в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана в авиакатастрофе. Об этом он сообщил на своей странице X.

Сообщение Мишеля появилось после подтверждения иранскими государственными СМИ, что глава государства и министр иностранных дел погибли вместе с другими членами делегации и экипажем вертолета.

ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в аварии вертолета. Наши мысли с семьями погибших,

– написал Шарль Мишель.

Дуда сравнил гибель Раиси со смертью экс-президента Польши Качиньского

Польский президент Анджей Дуда отреагировал на гибель президента Ирана и сравнил ее со смертью экс-президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе, произошедшей в 2010 году в России.

На своей странице в X Дуда отметил, что он "глубоко потрясен известием о трагической гибели" президента Ирана Раиси вместе с правительственной делегацией в авиакатастрофе. Он отметил, что немногие народы имеют подобные трагические страницы в своей истории, но для поляков подобные потери стали особенно болезненными из-за событий, произошедших в 2010 году в Смоленске, когда произошла авиакатастрофа с политической элитой страны.

Поэтому с особым пониманием мы присоединяемся к близким погибших и иранского народа в молитве и скорби,

– добавил Дуда.

Реакция главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель также опубликовал официальное заявление относительно гибели президента Ирана в авиакатастрофе.

В своем заявлении Боррель выразил соболезнования в связи со смертью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и других иранских чиновников.

Европейский Союз выражает свои соболезнования в связи со смертью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье,

– написал он.