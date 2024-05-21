У Румунії, де падали уламки іранських "Шахедів", поспівчували смерті Раїсі

Румунія висловила співчуття щодо смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Це сталось попри те, що на їх території не лише багато разів літали іранські "Шахеди", запущені Росією, а й падали уламки ударних дронів поблизу населених пунктів.

В Міністерстві закордонних справ Румунії заявили про співчуття іранському народові через смерть президента та топчиновників в авіакатастрофі.

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У Румунії співчувають через загибель Раїсі

Міністерство закордонних справ Румунії видали свою заяву на наступний день після загибелі іранського президента.

МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації після вчорашньої аварії гелікоптера,

– написало румунське відомство в X (Twitter).

Користувачів соцмережі обурила заява румунського МЗС. В коментарях люди пишуть, що підтримувати терористичну диктатуру зараз – це сором.

Користувачі обурені заявою румунського МЗС / Скріншот із соцмережі Х

Як світ відреагував на загибель іранського керівництва