У Румунії, де падали уламки іранських "Шахедів", поспівчували смерті Раїсі
Румунія висловила співчуття щодо смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Це сталось попри те, що на їх території не лише багато разів літали іранські "Шахеди", запущені Росією, а й падали уламки ударних дронів поблизу населених пунктів.
В Міністерстві закордонних справ Румунії заявили про співчуття іранському народові через смерть президента та топчиновників в авіакатастрофі.
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У Румунії співчувають через загибель Раїсі
Міністерство закордонних справ Румунії видали свою заяву на наступний день після загибелі іранського президента.
МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації після вчорашньої аварії гелікоптера,
– написало румунське відомство в X (Twitter).
Користувачів соцмережі обурила заява румунського МЗС. В коментарях люди пишуть, що підтримувати терористичну диктатуру зараз – це сором.
Користувачі обурені заявою румунського МЗС / Скріншот із соцмережі Х
Як світ відреагував на загибель іранського керівництва
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі гелікоптера 19 травня 2024 року.
- Співчуття Ірану, в основному, висловлювали в країнах Близького Сходу. Ірак, ОАЕ, Катар, Сирія та Венесуела повністю підтримали Іран та висловили солідарність.
- Не всі країни світу розділяють з Іраном сум через смерть їх президента. Міністр закордонних справ Литви нагадав, що недоречно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовують проти цивільних в Україні.
- Бойовики ХАМАС, хусити та Хезболла також висловили свої співчуття Тегерану після загибелі президента Ірану та інших осіб в авіакатастрофі.
- Втім, Європа частково теж поспівчувала Ірану. Крім Румунії, Іран підтримали президент Польщі Анджей Дуда, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель та президент Європейської ради Шарль Мішель.