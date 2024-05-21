В Міністерстві закордонних справ Румунії заявили про співчуття іранському народові через смерть президента та топчиновників в авіакатастрофі.
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У Румунії співчувають через загибель Раїсі
Міністерство закордонних справ Румунії видали свою заяву на наступний день після загибелі іранського президента.
МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв’язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації після вчорашньої аварії гелікоптера,
– написало румунське відомство в X (Twitter).
Користувачів соцмережі обурила заява румунського МЗС. В коментарях люди пишуть, що підтримувати терористичну диктатуру зараз – це сором.
Користувачі обурені заявою румунського МЗС / Скріншот із соцмережі Х
Як світ відреагував на загибель іранського керівництва
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі гелікоптера 19 травня 2024 року.
- Співчуття Ірану, в основному, висловлювали в країнах Близького Сходу. Ірак, ОАЕ, Катар, Сирія та Венесуела повністю підтримали Іран та висловили солідарність.
- Не всі країни світу розділяють з Іраном сум через смерть їх президента. Міністр закордонних справ Литви нагадав, що недоречно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовують проти цивільних в Україні.
- Бойовики ХАМАС, хусити та Хезболла також висловили свої співчуття Тегерану після загибелі президента Ірану та інших осіб в авіакатастрофі.
- Втім, Європа частково теж поспівчувала Ірану. Крім Румунії, Іран підтримали президент Польщі Анджей Дуда, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель та президент Європейської ради Шарль Мішель.