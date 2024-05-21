В Министерстве иностранных дел Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу из-за смерти президента и топ-чиновников в авиакатастрофе.
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В Румынии соболезнуют из-за гибели Раиси
Министерство иностранных дел Румынии выдали свое заявление на следующий день после гибели иранского президента.
МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи со смертью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации после вчерашней аварии вертолета,
– написало румынское ведомство в X (Twitter).
Пользователей соцсети возмутило заявление румынского МИДа. В комментариях люди пишут, что поддерживать террористическую диктатуру сейчас – это стыд.
Пользователи возмущены заявлением румынского МИД / Скриншот из соцсети Х
Как мир отреагировал на гибель иранского руководства
- Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в катастрофе вертолета 19 мая 2024 года.
- Соболезнования Ирану, в основном, выражали в странах Ближнего Востока. Ирак, ОАЭ, Катар, Сирия и Венесуэла полностью поддержали Иран и выразили солидарность.
- Не все страны мира разделяют с Ираном печаль из-за смерти их президента. Министр иностранных дел Литвы напомнил, что неуместно выражать соболезнования, пока Иран направляет беспилотники, которые используют против гражданских в Украине.
- Боевики ХАМАС, хуситы и Хезболла также выразили свои соболезнования Тегерану после гибели президента Ирана и других лиц в авиакатастрофе.
- Впрочем, Европа частично тоже посочувствовала Ирану. Кроме Румынии, Иран поддержали президент Польши Анджей Дуда, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель.