Из-за теракта, который произошел в российском "Крокус Сити Холл" 22 марта, некоторые европейские страны объявили повышенный уровень опасности. Вероятность повторных терактов действительно есть, однако при одном условии.

Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что теракты в Европе могут произойти, если ФСБ России будет помогать ИГИЛу в организации. Он уверен, что ФСБ также способствовали теракту в "Крокус Сити Холл".

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Предупреждение о будущих терактах

Страны Запада снова предупреждают Россию, о возможных повторных терактах на их территории.

Началась новая игра между спецслужбами – в этой игре Россия оказалась в проигрышной ситуации,

– сказал Фараджаллах.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Россия всегда хотела показать, что она "сверхдержава". Ситуация в России показывает совершенно другое.

Россия не напрямую, но помогла ИГИЛу, когда закрыла глаза на предостережения других стран, когда не начала сразу противодействовать террористам,

– подчеркнул Фараджаллах.

По мнению Мохаммада Фараджаллаха, предупреждение Запада о предстоящих терактах "неофициальное предложение" Путину начать деэскалацию войны в Украине, и объединиться против другого врага – террористов.

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