Пошла новая игра: может ли ИГИЛ устроить теракт в других странах
Из-за теракта, который произошел в российском "Крокус Сити Холл" 22 марта, некоторые европейские страны объявили повышенный уровень опасности. Вероятность повторных терактов действительно есть, однако при одном условии.
Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что теракты в Европе могут произойти, если ФСБ России будет помогать ИГИЛу в организации. Он уверен, что ФСБ также способствовали теракту в "Крокус Сити Холл".
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Предупреждение о будущих терактах
Страны Запада снова предупреждают Россию, о возможных повторных терактах на их территории.
Началась новая игра между спецслужбами – в этой игре Россия оказалась в проигрышной ситуации,
– сказал Фараджаллах.
Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Россия всегда хотела показать, что она "сверхдержава". Ситуация в России показывает совершенно другое.
Россия не напрямую, но помогла ИГИЛу, когда закрыла глаза на предостережения других стран, когда не начала сразу противодействовать террористам,
– подчеркнул Фараджаллах.
По мнению Мохаммада Фараджаллаха, предупреждение Запада о предстоящих терактах "неофициальное предложение" Путину начать деэскалацию войны в Украине, и объединиться против другого врага – террористов.
Угроза новых терактов: что известно
- Посольства США, Великобритании и Германии в Москве 7 марта выпустили важное предупреждение для своих граждан, которые находятся в российской столице. Они предупредили о возможных терактах. Призвали ограничить путешествия по России в ближайшее время и избегать большого скопления людей.
- Известно, что лидер Кремля время встречи с высокопоставленными офицерами ФСБ критиковал "откровенно провокационные заявления" западных чиновников, которые предупреждали о неизбежном теракте в России.
- Вместо этого Россия выдвигает обвинения против США, Великобритании и Украины в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". В ответ на это, Госдепартамент США четко опроверг такие заявления Кремля.