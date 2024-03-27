Пішла нова гра: чи може ІДІЛ влаштувати теракт в інших країнах

Через теракт, що відбувся у російському "Крокус Сіті Хол" 22 березня, деякі європейські країни оголосили підвищений рівень небезпеки. Ймовірність повторних терактів справді є, однак за однієї умови.

Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що теракти в Європі можуть статися, якщо ФСБ Росії допомагатиме ІДІЛу в організації. Він впевнений, що ФСБ також сприяли теракту у "Крокус Сіті Хол".

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Попередження про майбутні теракти

Країни Заходу знову попереджають Росію, про можливі повторні теракти на їхній території.

Розпочалась нова гра між спецслужбами – в цій грі Росія опинилась у програшні ситуації,

– сказав Фараджаллах.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" зазначив, що Росія завжди хотіла показати, що вона "наддержава". Ситуація в Росії показує абсолютно інше.

Росія не напряму, але допомогла ІДІЛу, коли закрила очі на застороги інших країн, коли не почала одразу протидіяти терористам,

– наголосив Фараджаллах.

На думку Мохаммада Фараджаллаха, попередження Заходу про майбутні теракти "неофіційна пропозиція" Путіну розпочати деескалацію війни в Україні, і об’єднатися проти іншого ворога – терористів.

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