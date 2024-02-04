Боялись огорчить босса: топ-менеджеры Tesla и Space X употребляли наркотики с Маском, – WSJ
Источник:The Wall Streat Journal
Журналисты WSJ обнаружили, что некоторые топ-менеджеры компаний Илона Маска не только знали, что тот употреблял наркотики, но и сами принимали непосредственное участие. Они боялись огорчить миллиардера и потерять социальный капитал.
Ранее это же издание сообщало, что Илон Макс употреблял кокаин, кетамин, экстази и т.д. на закрытых вечеринках. Сам миллиардер все отрицал, отметив, что последние три года в его крови не обнаруживали следы наркотиков.
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Употребление наркотиков топ-менеджерами
Издание WSJ опубликовало новое расследование об употреблении наркотиков Илоном Маском и его окружением. В нем утверждается, что несколько нынешних, а также бывших директоров Tesla и SpaceX посещают с миллиардером вечеринки, ездят на экзотические каникулы, развлекаются на фестивалях.
Газета отмечает, что Маск создал вокруг себя культуру в которой его окружение считает, что от них ожидают такого же поведения, как и у миллиардера – это касается и употребления наркотиков. Они думают, что отказ может расстроить миллиардера и они стремятся избежать этого – сотрудничество принесло им много денег и социальный капитал.
Топ-менеджеры компаний Илона Маска имеют глубокие личные и финансовые связи с предпринимателем-миллиардером. Это вызывает среди акционеров еще и сомнения в независимости членов совета правления. Такие конфликты интересов могут противоречить свободным правилам, которые регулируют то, что квалифицируется как независимость в публичных компаниях.
Наркотики и Илон Маск
- В начале января The Wall Streat Journal опубликовал статью, в которой, опираясь на слова обеспокоенных руководители и члены советов директоров компаний Илона Маска, отметили, что миллиардер активно употребляет наркотики. Говорится не только о марихуане, но и о значительно более тяжелых препаратах.
- Приближенные к Маску рассказали, что когда тот посещал закрытые вечеринки, участники подписывали документы о неразглашении и сдавали телефоны. Все для того, чтобы миллиардер мог спокойно принимать запрещенные препараты. Например, на вечеринке в Лос-Анджелесе он принимал ЛСД, в Мексике – психоделические грибы, а в Майами – кетамин. В список его увлечений источники также добавляют кокаин и экстази.
- В то же время сам Илон Маск опроверг эту статью. Он отметил, что по просьбе NASA в течение 3 лет проходил случайные тестирования на наркотики. По его словам, у него не было обнаружено следов никаких наркотиков.