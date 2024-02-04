Боялись огорчить босса: топ-менеджеры Tesla и Space X употребляли наркотики с Маском, – WSJ

Журналисты WSJ обнаружили, что некоторые топ-менеджеры компаний Илона Маска не только знали, что тот употреблял наркотики, но и сами принимали непосредственное участие. Они боялись огорчить миллиардера и потерять социальный капитал.

Ранее это же издание сообщало, что Илон Макс употреблял кокаин, кетамин, экстази и т.д. на закрытых вечеринках. Сам миллиардер все отрицал, отметив, что последние три года в его крови не обнаруживали следы наркотиков.

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Употребление наркотиков топ-менеджерами

Издание WSJ опубликовало новое расследование об употреблении наркотиков Илоном Маском и его окружением. В нем утверждается, что несколько нынешних, а также бывших директоров Tesla и SpaceX посещают с миллиардером вечеринки, ездят на экзотические каникулы, развлекаются на фестивалях.

Газета отмечает, что Маск создал вокруг себя культуру в которой его окружение считает, что от них ожидают такого же поведения, как и у миллиардера – это касается и употребления наркотиков. Они думают, что отказ может расстроить миллиардера и они стремятся избежать этого – сотрудничество принесло им много денег и социальный капитал.

Журналисты утверждают, что некоторые члены правления компаний знали об употреблении наркотиков Маском, однако они не зафиксировали свои беспокойства в официальных протоколах совета, которые могли бы стать публичными.

Топ-менеджеры компаний Илона Маска имеют глубокие личные и финансовые связи с предпринимателем-миллиардером. Это вызывает среди акционеров еще и сомнения в независимости членов совета правления. Такие конфликты интересов могут противоречить свободным правилам, которые регулируют то, что квалифицируется как независимость в публичных компаниях.

Наркотики и Илон Маск