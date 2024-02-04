Боялися засмутити боса: топменеджери Tesla і Space X вживали наркотики з Маском, – WSJ

Журналісти WSJ виявили, що деякі топменеджери компаній Ілона Маска не тільки знали, що той вживав наркотики, а й самі брали безпосередню участь. Вони боялися засмутити мільярдера та втратити соціальний капітал.

Раніше це ж видання повідомляло, що Ілон Макс вживав кокаїн, кетамін, екстазі тощо на закритих вечірках. Сам мільярдер все заперечував, зазначивши, що останні три роки у його крові не виявляли сліди наркотиків.

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Вживання наркотиків топменеджерами

Видання WSJ опублікувало нове розслідування щодо вживання наркотиків Ілоном Маском та його оточенням. У ньому стверджується, що кілька нинішніх, а також колишніх директорів Tesla та SpaceX відвідують з мільярдером вечірки, їздять на екзотичні канікули, розважаються на фестивалях.

Газета зазначає, що Маск створив навколо себе культуру у якій його оточення вважає, що від них очікують такої ж поведінки, як і й мільярдера – це стосується й вживання наркотиків. Вони думають, що відмова може засмутити мільярдера і вони прагнуть уникнути цього – співпраця принесла їм багато грошей і соціальний капітал.

Журналісти стверджують, що деякі члени правління компаній знали про вживання наркотиків Маском, однак вони не зафіксували свої занепокоєння в офіційних протоколах ради, які могли б стати публічними.

Топменеджери компаній Ілона Маска мають глибокі особисті та фінансові звʼязки з підприємцем-мільярдером. Це викликає серед акціонерів ще й сумніви у незалежності членів ради правління. Такі конфлікти інтересів можуть суперечити вільним правилам, які регулюють те, що кваліфікується як незалежність у публічних компаніях.

Наркотики та Ілон Маск