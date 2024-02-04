Боялися засмутити боса: топменеджери Tesla і Space X вживали наркотики з Маском, – WSJ
Джерело:The Wall Streat Journal
Журналісти WSJ виявили, що деякі топменеджери компаній Ілона Маска не тільки знали, що той вживав наркотики, а й самі брали безпосередню участь. Вони боялися засмутити мільярдера та втратити соціальний капітал.
Раніше це ж видання повідомляло, що Ілон Макс вживав кокаїн, кетамін, екстазі тощо на закритих вечірках. Сам мільярдер все заперечував, зазначивши, що останні три роки у його крові не виявляли сліди наркотиків.
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Вживання наркотиків топменеджерами
Видання WSJ опублікувало нове розслідування щодо вживання наркотиків Ілоном Маском та його оточенням. У ньому стверджується, що кілька нинішніх, а також колишніх директорів Tesla та SpaceX відвідують з мільярдером вечірки, їздять на екзотичні канікули, розважаються на фестивалях.
Газета зазначає, що Маск створив навколо себе культуру у якій його оточення вважає, що від них очікують такої ж поведінки, як і й мільярдера – це стосується й вживання наркотиків. Вони думають, що відмова може засмутити мільярдера і вони прагнуть уникнути цього – співпраця принесла їм багато грошей і соціальний капітал.
Топменеджери компаній Ілона Маска мають глибокі особисті та фінансові звʼязки з підприємцем-мільярдером. Це викликає серед акціонерів ще й сумніви у незалежності членів ради правління. Такі конфлікти інтересів можуть суперечити вільним правилам, які регулюють те, що кваліфікується як незалежність у публічних компаніях.
Наркотики та Ілон Маск
- На початку січня The Wall Streat Journal опублікував статтю, у якій, опираючись на слова стурбованих керівники та члени рад директорів компаній Ілона Маска, зазначили, що мільярдер активно вживає наркотики. Мовиться не лише про марихуану, а й значно важчі препарати.
- Наближені до Маска розповіли, що коли той відвідував закриті вечірки, учасники підписували документи про нерозголошення і здавали телефони. Все для того, щоб мільярдер міг спокійно приймати заборонені препарати. Наприклад, на вечірці в Лос-Анджелесі він приймав ЛСД, у Мексиці — психоделічні гриби, а в Маямі — кетамін. До списку його захоплень джерела також додають кокаїн та екстазі.
- Водночас сам Ілон Маск спростував цю статтю. Він зазначив, що на прохання NASA протягом 3 років проходив випадкові тестування на наркотики. За його словами, у нього не було виявлено слідів жодних наркотиків.