Що кажуть джерела

Наближені до Маска люди пояснюють його суперечливі погляди, скандальні висловлювання та провокаційні витівки кількома причинами, серед яких "прояви творчого потенціалу", проблеми з психічним здоров'ям та постійне недосипання. Але найцікавішим тут, звісно, є вживання заборонених речовин, яке може зашкодити компаніям, якими він керує або володіє.

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Стаття описує низку випадків, коли Маск відвідував закриті вечірки, учасники яких підписують документи про нерозголошення і здають телефони. Наприклад, на вечірці в Лос-Анджелесі він приймав ЛСД, у Мексиці — психоделічні гриби, а в Маямі — кетамін. До списку його захоплень джерела також додають кокаїн та екстазі.

Останніми роками Ілон Маск справді став поводитися гірше і це особливо проявляється на публічних виступах, де він говорить невиразно та дивно жартує. The Wall Street Journal згадує випадок ще 2017 року, коли він з'явився на корпоративний захід SpaceX із запізненням, а потім нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, кілька разів назвавши ракету Falcon "великою довбаною ракетою". Через рік, як відомо, він покурив марихуану в ефірі подкасту Джо Рогана, викликавши величезну бурю претензій до себе. Акції Tesla тоді сильно впали, а сам Маск був змушений проходити тести на наркотики.

Згідно з твердженнями оточення Маска, наркотики він вживає досі. Серед них "мікродози" кетаміну, який він використовує як ліки проти депресії, отримавши на це рецепт від лікаря. Однак він також начебто приймає повні дози цього наркотику на вечірках. Сам Маск писав у своїй соцмережі, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами.

Що каже Ілон Маск

Коментуючи матеріал The Wall Street Journal, Ілон Маск спростував твердження про те, що він вживає наркотики. Як приклад він навів домовленість із NASA:

Після однієї затяжки з Роганом я погодився, на прохання NASA, протягом 3 років проходити випадкове тестування на наркотики. У мене не було виявлено навіть слідів жодних наркотиків чи алкоголю,

– написав мільярдер.

Політика його компаній забороняє вживання наркотичних речовин, тож такі захоплення Маска, якщо вони дійсно є, можуть поставити під загрозу не лише його репутацію та статус, а й державні контракти з його компаніями на загальну суму 14 мільярдів доларів.

Офіційно претензії до Маска через його імовірний інтерес до наркотиків представники керівництва його компаній не висували.